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【珪化木（ペトリファイドウッド）プレート】インテリア
商品番号 I98883631981
商品名

【珪化木（ペトリファイドウッド）プレート】インテリア
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,959 円
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商品詳細

#珪化木#ペトリファイドウッド#プレート10.7×11.5cm厚さ1.6cm珪化木（けいかぼく）は、木が化石となり珪化したものとなります。見た目がとってもオシャレです。
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