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商品詳細
#珪化木#ペトリファイドウッド#プレート10.7×11.5cm厚さ1.6cm珪化木（けいかぼく）は、木が化石となり珪化したものとなります。見た目がとってもオシャレです。
http://narcologia.ru/goods/cowpox999239.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose563740.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador373306.html
【珪化木（ペトリファイドウッド）プレート】インテリア
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