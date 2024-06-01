ピンクレムリアン　コロンビア産　７５ｇ

ご覧頂きありがとうございます。近年コロンビア・サンタンデールで採掘されるようになったピンクレムリアンになります。とても繊細なクラスターです。母石の半分にポイントがある形です。国内で販売されてるお店から購入しました。購入価格からかなりお値下げしての出品です。宜しくお願い致します。74mm×55mm×35mm75g採寸が難しく、あくまでも目安として参考にされて下さい。誤差はご了承下さい。また、天然石のためインクルージョン、欠け、凹みなど、天然石の性質をご理解の上、ご購入頂きます様よろしくお願いします。また、照明によって色味が変わって見えます。プチプチで包んでゆうゆメルカリ便で送ります。宜しくお願いします。#ピンクレムリアン#コロンビア産#サンタンデール産 #希少#天然石#水晶 #パワーストーン



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