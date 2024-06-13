椿　置物　飾り物　一輪

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商品詳細
素材...木製飾り棚にかざっていました。骨董品屋で7.8千円くらいしましたm(__)m下は木と四角の形のものは、くっついているのでとれません。
http://narcologia.ru/goods/stealth525976.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney437149.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic338712.html
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