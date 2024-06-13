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椿　置物　飾り物　一輪
商品番号 I98495835237
商品名

椿　置物　飾り物　一輪
ブランド名 Iankle
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...木製飾り棚にかざっていました。骨董品屋で7.8千円くらいしましたm(__)m下は木と四角の形のものは、くっついているのでとれません。
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