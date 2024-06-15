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大理石　置物
商品番号 V50250948038
商品名

大理石　置物
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 1,924 円
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商品詳細

大理石　天然大理石　天然美石　結晶石　美術品　骨董品外箱無し#花瓶#置物#天然石#天然大理石#マーブル模様#台座#球体#丸石❤︎マーブル模様なので、台座と球体の置き方次第で、色んな風合いを楽しめます。※サイズ、重さは素人計測の為、あくまでも参考に、多少の誤差はご了承ください。【サイズ】　台座　:横約25cmx縦約9cmx　　　　　底面約6.9cm丸石　:直径約9.5cm【重さ】約3.4kg(体重計での計測のため、参考程度)※実家で飾っていました。気になる欠けや汚れ等はないと思いますが、気づかない程度の小傷があればご了承下さい。※あくまてもUSED品です。完璧を求める方や細かい点が気になる方はご購入ご遠慮下さい。あくまでも個人での自宅保管の物である事をご理解いただける方のみ、ご購入お願い致します。※プロフィールの一読をお願い致します。#花瓶#華台#台座#花瓶台座#置物#プレート#壺置き#敷板#大理石#天然石#飾り石#床間#卓上#アンティーク＃コレクション#インテリア#小物#ホビー#グッズ#美術品#工芸品#美術工芸品#特産#昭和#レトロ#縁起置物#開運置物#結晶質石灰岩#パワーストーン#台座付金宝石
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