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商品詳細
ご覧頂きまして、ありがとうございます。ガラス容器です。(GSと文字あり)サイズ 縦約30cm 横約24cm 重さ4.7キロ 厚み8ミリ植木鉢(ハイドロ)、メダカ飼育用等にいかがでしょうか?水漏れチェック済。(水漏れ無し)小キズ、スレありますが、大きいダメージはありません。お写真で、ご確認ください。割れ物になりますので、細心の注意を払い梱包し、お送りさせて頂きます。(お引取り可能な方は、コメント下さい。送料相当額を、お値引きさせて頂きます。)
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