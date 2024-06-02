AIR JORDAN 4 RETRO

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商品詳細
ジョーダン４モータースポーツオルタネイトCOLOR：BLACK/GAME-ROYAL-MATTESILVERYEAR：2017CODE：308497-006それなりに使用していました。サイズは26センチです。付属の箱があります。今回の販売につきまして、JasonMarkkで可能な限りケアしました。状態につきましては、画像でご判断いただくか、コメントください。現時点で加水分解はしていません。デニム、チノパン、ナイロンパンツなど、愛称良しです。ジョーダン４も数多くの種類がありますが、オーソドックスな本商品をおさえておくとバリエーションが広がります。※タバコ臭、ペット臭はどちらも心配ございません。※気になる点は、コメントをお願いいたします。※コメントなしでの購入は、大歓迎です。※離島の方、申し訳ございませんが送料の関係でご遠慮くださいませ。※返品や苦情は、お受けできません。#ジョーダン#エアジョーダン#ジョーダン4#ジョーダン４#AIRJORDAN#JORDAN#AIRJORDAN4#AIRJORDAN４#AIRJORDAN
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