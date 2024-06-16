ゴヤール　マティニョンGM ラウンド長財布

◆サイズは20×10cm◆仕様 カード入れ8お札入れ その他ポケット◆状態 小銭ポケット中汚れ 小スレ◆正規品 ギャランティカード（阪急メンズ館）箱付き◇当方の出品商品は全て国内正規店店舗又はブランド品オークションで真贋済取扱品を購入した正規品になります。



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