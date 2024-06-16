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ゴヤール　マティニョンGM ラウンド長財布
商品番号 Q29143801125
商品名

ゴヤール　マティニョンGM ラウンド長財布
ブランド名 ゴヤール
特別価格 税込 14,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆サイズは20×10cm◆仕様　カード入れ8お札入れ　その他ポケット◆状態　小銭ポケット中汚れ　小スレ◆正規品　ギャランティカード（阪急メンズ館）箱付き◇当方の出品商品は全て国内正規店店舗又はブランド品オークションで真贋済取扱品を購入した正規品になります。
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