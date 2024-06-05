極美品　BVLGARI ベルト　ロゴマニア

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購入しましたがサイズが合わずすごく好きな柄だったのですがこちらで販売致します。BVLGARIブルガリベルト全長：100cmベルト幅：4cm色:紺バックル:縦6cm横6cm目立つ傷ありませんが中古品なので使用感あります。その他の付属品ございません。すり替え防止の為返品不可です。多少の値引き相談は受け付け致します。即購入可です素材···本革素材···本革