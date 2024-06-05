【ニューバランス】スニーカー　X90　グレー

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商品詳細
■商品説明NEWBALANCEX90X-90は、ニューバランスの歴史の中で数多くの画期的なシューズを輩出した1990年代、また、ブランドの技術を集結して製造されるフラッグシップモデル「99Xシリーズ」のディテールから着想を得てデザイン。1990年代の主流であったボリュームソールと上品なアッパーを組み合わせ、新しいフォルムを完成させたモデルです。スマートなフォルムにバラエティに富んだ素材使い。全体としてみればフューチャリスティックな佇まいながらどこか懐かしさが感じられる。「X-90」は、これまでの集大成といって過言ではないモデル。35年以上に及ぶ歴史のなかから生まれた数々のスペックを一足に詰め込み、現代のテクノロジーでブラッシュアップさせたのが「X-90」です。定価18,000円■サイズ表記：25.5cm■色グレー■状態：※自宅クリーニング済です。多少の汚れはありますが、きれいな状態だと思います。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。
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