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バーバリー ロンドン ベースボール キャップ
商品番号 D39925647604
商品名

バーバリー ロンドン ベースボール キャップ
ブランド名 バーバリーロンドン
特別価格 税込 8,399 円
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商品詳細

オールドバーバリー20年ぐらい前の物です松坂屋名古屋店にて購入burberrylondonbaseballcap6panelbbm90-902colorburberrycheckmadeinjapanmaterialcotton100%正規代理店三陽商会sizefreeconditionused多少擦れ変色汚れ錆汚れ(画像参照)古着慣れている方着用差し支えるダメージ無いですあくまでもused古物御理解ご了承宜しくお願い致しますベースボールキャップ帽子パネルキャップ6パネル
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