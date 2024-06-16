フェラガモ　シルク100%　花柄　ジャガード　ネイビー　ネクタイ　メンズ

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●ブランド SALVATOREFERRAGAMO●アイテム ネクタイ●カラー 青 ブルー ネイビー●素材 シルク100％●サイズ 大剣幅約 9.5cm 長さ 約 153cm ※平置き実寸素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。●状態 SA状態ランクはプロフィールに記載しています。ランクは主観になります。画像にてご判断をお願いします。●付属品 なし ●管理番号 912-F-01ヴィンテージショップからの購入品東京都公安委員会から古物商を得て鑑定済みのお品物です。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.当shopをご覧いただきありがとうございます✨他にも商品出品しておりますので是非ご覧くださいませ。・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.・.。*゜+.❀素人検品のため、見落としがある可能性も含めたお値段です。❀古着商品は、特有の臭いがある場合がございます。❀タイトル、説明にない撮影小物は付属しません。❀発送はコンパクトに折り畳み発送します。❀できる限り、丁寧に、迅速に対応します。❀ご質問があればお問い合わせくださいませ。※追加の写真、着用画像にはお応えできません。ご了承くださいませ。