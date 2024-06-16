ポールスミス Paul Smith 長財布　新品未使用

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◯親戚から☆新品未使用☆をいただきましたが使わないのでそのまま出品します！※※かなり安くしておりますので値引きはしません★◯ブライトストライプからチョイスした3色のカラーコントラストが印象的なファスナータイプの薄型長財布。コシが残るよう丁寧に鞣し、セミアニリン仕上げを施すことで山羊革本来の美しいシボ感を見事に表現したアイテム。薄くスッキリとしたデザインは、携帯にも便利な汎用性の高さもポイントです。◯ブランドPaulSmith/ポールスミス◯収納お札入れ×2 ポケットタイプの小銭入れ×1 内側カードポケット×6 外側カードポケット×4◯カラーブラックブルーカーキ◯実寸幅19.6cm 高さ9.8cm 厚み1.7cm◯素材ヤギカワ/牛革