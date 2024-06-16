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ポールスミス Paul Smith 長財布　新品未使用
商品番号 W20907167179
商品名

ポールスミス Paul Smith 長財布　新品未使用
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯親戚から☆新品未使用☆をいただきましたが使わないのでそのまま出品します！※※かなり安くしておりますので値引きはしません★◯ブライトストライプからチョイスした3色のカラーコントラストが印象的なファスナータイプの薄型長財布。コシが残るよう丁寧に鞣し、セミアニリン仕上げを施すことで山羊革本来の美しいシボ感を見事に表現したアイテム。薄くスッキリとしたデザインは、携帯にも便利な汎用性の高さもポイントです。◯ブランドPaulSmith/ポールスミス◯収納お札入れ×2　ポケットタイプの小銭入れ×1　内側カードポケット×6　外側カードポケット×4◯カラーブラックブルーカーキ◯実寸幅19.6cm　高さ9.8cm　厚み1.7cm◯素材ヤギカワ/牛革
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