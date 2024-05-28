STUSSY UNIVERSE TEE PIGMENT DYED BLACK S

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商品詳細
ステューシー ユニバーサル Tシャツ 半袖 ピグメントダイド 希少サイズ S身幅49.5cm着丈71.1cm袖丈22.9cmカラー ブラック 黒2023年AW新品未使用 タグ付きショートスリーブクルーネックTシャツ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-オーバーサイズフィット-ユニセックス-100%コットンcotton-インポート*本品は製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。
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