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STUSSY UNIVERSE TEE PIGMENT DYED BLACK S
商品番号 V94023294515
商品名

STUSSY UNIVERSE TEE PIGMENT DYED BLACK S
ブランド名 ステューシー
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステューシー　ユニバーサル　Tシャツ　半袖　ピグメントダイド　希少サイズ　S身幅49.5cm着丈71.1cm袖丈22.9cmカラー　ブラック　黒2023年AW新品未使用　タグ付きショートスリーブクルーネックTシャツ-スクリーンプリントグラフィック-リブ編みの襟-オーバーサイズフィット-ユニセックス-100%コットンcotton-インポート*本品は製品染めのため、色の出方や風合い、サイズにそれぞれ個体差があります。商品の特性上、洗濯により色が出る場合や、色落ちする場合があります。
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