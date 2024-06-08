【希少】 ASIAN KUNG-FU GENERATION ポスター

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ASIANKUNG-FUGENERATIONポスターです店頭で飾ってあった物を頂いて、自宅で飾っていました。ピン穴、一部破れあります。他にもシミ、汚れ等のダメージあります。商品の状態を『全体的に状態が悪い』としております。かなり古い商品になりますので、極度に状態にこだわる方、神経質な方はご購入はご遠慮ください。以上、取引内容をご確認頂き、上記ご了承の上、購入をご検討ください。すぐに購入していただいて大丈夫ですどうぞよろしくお願いいたしますグッズ種類···ポスターアジカン後藤正文喜多建介山田貴洋伊地知潔#アジカン#アジアンカンフージェネレーション#KEMURI#BRAHMAN#10FEET#STOMPINBARD#twolayersofpaint#BRAHMANBRAHMAN#ブラフマン#BACKDROPBOMB#バックドロッポボム#HUSKINGBEE#ハスキングビー#ELLEGARDEN#エルレガーデン#マキシマムザホルモン#theHIATUS#ハイエイタス#SCAFULLKING#スキャフルキング#LOWIQ01#SNAILRAMP#スネイルランプ#10FEET#SLANG#スラング#BEATCRUSADERS#ビートクルセイダーズ#POTSHOT#ポットショット#MONGOL800#モンゴル800#マッドカプセルマーケッツ#MANWITHAMISSION#マンウィズアミッション#MONOEYES#モノアイズ