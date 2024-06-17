佐田ビルダーズ　ひとり芝居6 会場限定T シャツ　ブラック　Lサイズ

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商品詳細
#ポポイのアパレルショップ一覧はこちら【ステッカー付き】会場限定Tシャツになります。購入時に配布されたステッカー付きです。ひとり芝居のパンフレットもお付けいたします。サイズはLになります。■商品choptop佐田ビルダーズ半袖Tシャツブラック■発送匿名配送のメルカリ便にておこないます。購入後、1〜2日以内には発送する予定です。■取り引き詳しい取り引きにつきましては全てプロフィールに記載しております。
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