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【正規品】未使用品ブリオーニ長財布
商品番号 N46824906699
商品名

【正規品】未使用品ブリオーニ長財布
ブランド名 ブリオーニ
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン...無地カラー...ブルー財布形...長財布素材...本革高島屋東京店で80,000円で購入。未使用品ですが自宅保管の為見落としも含めご理解のある方でお願い致します。同色同ブランドのベルトも出品中。
http://narcologia.ru/goods/slide872587.html
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