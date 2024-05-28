【正規品】未使用品ブリオーニ長財布

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柄・デザイン...無地カラー...ブルー財布形...長財布素材...本革高島屋東京店で80,000円で購入。未使用品ですが自宅保管の為見落としも含めご理解のある方でお願い致します。同色同ブランドのベルトも出品中。