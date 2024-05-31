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レアカラー フラワー柄 USA製 RN14193 ビンテージバンダナ 【M585
商品番号 D85149630127
商品名

レアカラー フラワー柄 USA製 RN14193 ビンテージバンダナ 【M585
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【M585】ご覧頂きありがとうございます。とても珍しいビビットなカラーのフラワー柄のビンテージバンダナです。この柄はカラーバリエーションが沢山あります。◉カラー・・・オレンジ/ブルー/ホワイト◉ブランド・・・RN14193◉製造国・・・MADEINUSA◉素材・・・100%COTTON◉サイズ・・・53.5cmx51.5cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージのUSEDです。画像のようにホツレと汚れ、裁断にズレがございますのでご注意下さい。3辺がステッチで1辺が耳です。アメリカ製の数十年前のビンテージバンダナとなりますのでご理解ある方のみお願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナカラー···オレンジ
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