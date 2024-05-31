レアカラー フラワー柄 USA製 RN14193 ビンテージバンダナ 【M585



2023年最新】RN14193の人気アイテム - メルカリ



USA製 ペイズリー×花柄 バンダナ (黒)【中古】【メール便可】-アンティーク雑貨・中古革靴の通販サイトのAwesome



レアカラー ブラック クロス USA製 クロス対 片耳 ビンテージバンダナ ...



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80's 90's USA製 ビンテージバンダナ オリエンタル総柄 花柄 53.5cm×54cm パープル ブルー goods-887n - 大きいサイズのアメリカ古着専門店 Canopus(カノープス)



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1960s クロスモチーフ バンダナ RN 14193



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【Deadstock・irregular】1960s~ CROSS RN14193(WAMCRAFT社) ヴィンテージバンダナ アメリカ製 ネイビー | swallows powered by BASE



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【M585】ご覧頂きありがとうございます。とても珍しいビビットなカラーのフラワー柄のビンテージバンダナです。この柄はカラーバリエーションが沢山あります。◉カラー・・・オレンジ/ブルー/ホワイト◉ブランド・・・RN14193◉製造国・・・MADEINUSA◉素材・・・100%COTTON◉サイズ・・・53.5cmx51.5cm（多少の誤差はご了承ください）◉状態◉ビンテージのUSEDです。画像のようにホツレと汚れ、裁断にズレがございますのでご注意下さい。3辺がステッチで1辺が耳です。アメリカ製の数十年前のビンテージバンダナとなりますのでご理解ある方のみお願いします。何かご不明な点やご不安な点がありましたらお気軽にコメントください。◉画像は部屋の照明などの撮影状況、ご覧になっているスマートフォンやPCのディスプレイの設定環境により実物と色の差異が生ずることがありますがご了承ください。#ビンテージバンダナ#ヴィンテージバンダナ#バンダナカラー···オレンジ