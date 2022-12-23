【90s】 米国製　SONY MUSIC ソニーミュージック　キャップ

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他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】米国製 SONYMUSICソニーミュージック キャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約62cmツバ長:約6.5cm高さ：約12cm＿COMMENT＿＿＿SONYMUSICのキャップでColumbia、epicもフロントに刺繍が入ったいます。バーガンディボディにグレーのツートンが良い雰囲気です。人気のツイル生地の５パネルキャップ。シンプルなプロダクトがお好きな方にオススメです。＿COLOR＿＿＿バーガンディ・ワインレッド・ボルドー系・グレー＿CONDITION＿＿＿8/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中