【イタリア製】ジャストカヴァリ ナロー スタッズベルト 85 M 黒 ブラック

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商品詳細
#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿ベルト＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 アイテム説明 】・全面に配されたスタッズがゴージャスなナローベルト。・アンティーク加工の施されたスタッズが雰囲気抜群。・カジュアル、キレイめスタイルなど様々ご使用いただけるアイテムです。【 ブランド説明 】ゴージャスなプリントデザインアイテムで有名な「ロベルトカヴァリ(RobertoCavalli)」のコンテンポラリーライン「JustCavalli/ジャストカヴァリ」。メインラインで人気のアニマルプリントやレザーにプリントする技術もそのまま使用し、現代的にアレンジ。シャロン・スローンやミランダ・カーなど、世界中のセレブリティをファンに持つブランドです。【 商品詳細 】生産国：イタリア製お色：ブラック×アンティークシルバー系素材：本革表記サイズ：８５全長：約106cm幅：約2cm約85cm～約95cmに対応（ピン先１cmより計測）5穴若干の誤差はご容赦ください。多少の使用感はありますが目立つ汚れなどなく比較的良い状態です。保管時の微細な小キズ/スレ/汚れ/小しわはご容赦ください。素材...本革カラー...ブラック
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