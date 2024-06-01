LOS ANGELES Raiders Cap　n.w.a　レイダース

貴重なLOSANGELESRaiderscap筆記体ロゴになります。現在ラスベガスその前がオークランド、更に前がロサンゼルス80〜90年代になります。貴重なLOSANGELESロゴは newera等から復刻で発売されましたが、残念ながら文字が立体的になっており当時の雰囲気がありません。こちらのキャップはSportsSpecialtiesではないものの公式ライセンスのReebok社製のVINTAG品で、当時の雰囲気そのまんま。ロゴも細文字です。hiphop界レジェンドのn.w.a等が愛用された事で知られ根強い人気が有り探してる方も多いかと思います。コレクション品なので被っておらず、とても綺麗な状態です。



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