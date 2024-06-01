【フォロー割】TULTEXタグ　セサミストリート　クッキーモンスター　90s

ご覧頂きありがとうございます。当店では様々なジャンルの古着や小物を扱っておりますので是非他の商品もご覧ください！またフォロー割りも実施しておりますので是非ご活用下さい！■フォロー割※2500〜4999円→200円引き※5000〜9999円→300円引き※10000〜19999円→500円引き※20000円〜→1000円引きプロフィールにフォロー割の流れを記載しております。---------------------------------------------------TULTEXタグ セサミストリート クッキーモンスター 90s80sgoodプリント！！！雰囲気抜群！！！再熱必至のセサミストリートです！ご検討ください！■サイズ：タグ表記XL肩幅57cm身幅60cm着丈68cm若干の誤差はご了承ください。■素材：コットン100%■状態：C全体的に色褪せています。フロントの文字プリント上部に小穴有ります。【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】部分的にダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能【N】新品、デッドストックなど。【JUNK】ジャンク品中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※注意事項細かいデザインなどは写真にてご確認ください。着画はお断りさせて頂いております。お取り置き（専用）は24時間までとさせて頂いております。当店、即購入可ではございますが、フォロー割希望のコメントが入っている際に限り他のお客様は購入を控えて頂くようお願いいたします。※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



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