希少 紺タグ ナイキ NIKE 80s ヴィンテージ Tシャツ ナイキ

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商品詳細
希少紺タグナイキNIKE80sヴィンテージTシャツナイキこちらの商品は市場への流通量が大幅に減少してます、希少なmadeinUSAの80年代の紺タグがつくNIKEtシャツです。色は珍しいレモンイエローです。ディテールも画像にて掲載しておりますので是非ご確認下さい。●サイズ：タグ表記Lサイズ肩幅47cm身幅52cm着丈69cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：コットン50%ポリエステル50%●状態：フロント、背中にシミあり古着特有の色落ちエイジングがあり、雰囲気の良い１着です古着にご理解のある方のみご購入下さいませ。柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···イエローカラー···イエロー袖丈···半袖ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/organization159162.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric658045.html
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