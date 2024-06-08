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12889円→10889円✨コーチ✨COACH✨美品2つ折り財布
商品番号 M64492172846
商品名

12889円→10889円✨コーチ✨COACH✨美品2つ折り財布
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 4,791 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、コーチのメンズ2つ折り財布です＊＊◇百貨店で購入。◇素材ー　レザー◇小銭、カード入れ仕様。◇それほど使用しておらず、角の擦れなく　美品だと思います。　新しく財布を、購入したので、今回　　こちらは出品致します。　手触りもよく、シンプルで定番の人気　財布です。◇サイズー約21cm×9.5cm#COACH#コーチ#ブランド財布#革財布#レザー財布#ポッテガヴァネタ#ウォレット#ルイ・ヴィトン#カード入れ#グッチ#フルラ#小銭入れ#エルメス#ロエベ#メンズ財布#PRADA#ポールスミス#メンズ日用品#ディオール#美品財布#最終値下げコーチ財布
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