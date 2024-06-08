12889円→10889円✨コーチ✨COACH✨美品2つ折り財布

こちらは、コーチのメンズ2つ折り財布です＊＊◇百貨店で購入。◇素材ー レザー◇小銭、カード入れ仕様。◇それほど使用しておらず、角の擦れなく 美品だと思います。 新しく財布を、購入したので、今回 こちらは出品致します。 手触りもよく、シンプルで定番の人気 財布です。◇サイズー約21cm×9.5cm#COACH#コーチ#ブランド財布#革財布#レザー財布#ポッテガヴァネタ#ウォレット#ルイ・ヴィトン#カード入れ#グッチ#フルラ#小銭入れ#エルメス#ロエベ#メンズ財布#PRADA#ポールスミス#メンズ日用品#ディオール#美品財布#最終値下げコーチ財布



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