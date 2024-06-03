【レア】ヴィンテージ　半袖シャツ　玉虫　グリーン

ヴィンテージの半袖シャツになります、薄めなグリーンに玉虫加工されていて上品なシャツになっております。滅多に見ない加工と色感とサイズになります。柄がおり柄となっているため立体感が少しあり珍しい柄です。着丈：70cm身幅：55cm肩幅：52cm袖丈：25cm#半袖シャツ#玉虫加工#玉虫#ヴィンテージ#vintage



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