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【レア】ヴィンテージ　半袖シャツ　玉虫　グリーン
商品番号 P45105485374
商品名

【レア】ヴィンテージ　半袖シャツ　玉虫　グリーン
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 5,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージの半袖シャツになります、薄めなグリーンに玉虫加工されていて上品なシャツになっております。滅多に見ない加工と色感とサイズになります。柄がおり柄となっているため立体感が少しあり珍しい柄です。着丈：70cm身幅：55cm肩幅：52cm袖丈：25cm#半袖シャツ#玉虫加工#玉虫#ヴィンテージ#vintage
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