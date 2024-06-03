jieda WESTERN BELT ブラック

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jiedaWESTERNBELTブラックZOZOで購入しましたがあまり使う機会がなかったので出品します。ご希望でしたら実物の写真も掲載しますのでお気軽にコメントしてください。多少使用感がありますが比較的綺麗です。・上質な牛革を使用しておりますので、自分だけの経年変化を楽しめます。・バックル、チェーン、ベルト先は真鍮を使用。【デザイン】・パンツスタイルの腰元の「色」を添えてくれるウエスタンベルト。・ウエスタンベルトから着想を得たバックル、チェーン、ベルト先のデザインなど、JieDaのこだわりが詰まっています。・チェーン部分は、キーホルダーなど、アクセサリーと連結させることも。・どこにでも止められる仕様なので、どんな体系の方にも合います。【ブランド】-JieDa-自らが提案するスタイルを木になぞらえ、ブランド名をジエダ(自枝)と命名。独自のオリジナリティが枝分かれする様に、多くの人に発信していきたいという想いが込持っている。ストリートとモードの垣根を破り、流行にとらわれないスタイルを提案している。