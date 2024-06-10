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ハイドロゲン　スカルプリントTシャツ　ホワイト　Mサイズ240632
商品番号 W67285008399
商品名

ハイドロゲン　スカルプリントTシャツ　ホワイト　Mサイズ240632
ブランド名 ハイドロゲン
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品・未使用】アルベルト・ブレーシ設立のラグジュアリーなスポーツ系カジュアルブランドHYROGENハイドロゲン・アイコンのスカルを中心にサークルプリントをプラスしたTシャツ。・サークル部分にはブランドの主要都市も表しており斬新。・定番モデルのユニホームラインを彷彿としたラインのアクセントもあります。・締め付けすぎないクルーリブに袖口はチケットのワンポイントもあり。■素材：コットン100%■生産国：TURKEY■サイズ：【M】肩幅：45.5身幅：51.5着丈：67袖丈：21
http://narcologia.ru/goods/troupe130811.html
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