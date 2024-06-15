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vintage 90's 犬ドッグプリントtシャツ
商品番号 C90446041710
商品名

vintage 90's 犬ドッグプリントtシャツ
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージ犬ドッグプリントtシャツになりますタグは欠損しておりますがサイズ表記XLくらいだと思います袖、裾シングルステッチ珍しいコーギーです気になる方は是非古着ビンテージレトロあいみょんフリーアンドイージーzigzagフェスチャンピオン　アローズ　アーバンリサーチ　リーバイス　バンtロックt希少　Leeインク　inkフレイフレイ　ブルーナボインlevis501505xx606ビンテージ　ヴィンテージ　希少　レア　アメカジ　検/東洋エンタープライズシュガーケーンバズリクソンズリアルマッコイズウエアハウスフェローズビッグEレプリカデッドストック赤耳デニムヴィンテージジーンズ501505リーアメカジVintageUSAビンテージ　古着ドゥニームフルカウントLEEリーラングラーアメカジリアルマッコイウエアハウスフェローズフルカウントショットバンソンエビスバズリクソンズシュガーケーン501XX66前期赤耳デッドストック506xx507xx517646684505551zxx501zxx40s50s60s70s80s90sシアーズ　アローズ　バンTロックTムービーTBEAMSビームスプラス　ヘラクレス　バータグ　ランタグ　リーバイス　5012’ndベルベルジンキムタク　RonHermanロンハーマン　RHCラルフローレン　RRLベイフロー　オーシャンズ　SAFARIOCEANSサーフ　WTWベイフロー　スタンダードカルフォルニア　ジャクソンマティス　2nd
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