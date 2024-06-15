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ルイヴィトン コインケース
商品番号 M85802371206
商品名

ルイヴィトン コインケース
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5年ほど前に購入し、3年ほど使用しました。使用感はありますが、まだまだ使えます。
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