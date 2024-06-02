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ちいかわハッピーバッグ2023(兎年)
商品番号 H74336935638
商品名

ちいかわハッピーバッグ2023(兎年)
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 6,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封になります。【ちいかわハッピーバッグ2023（卯年）　商品内容】■オリジナルトートバッグサイズ：約H320×W470×D140mm材質：綿原産国：中国■干支ぬいぐるみ（3種）サイズ：各約H230×W160×D100mm材質：ポリエステル原産国：中国■大きなバスタオルサイズ：約H600×W1200mm材質：綿、ポリエステル原産国：中国■メラミンプレートサイズ：約直径170mm材質：メラミン樹脂原産国：中国■七福アクリルスタンドサイズ：約H40×W195×D30mm材質：アクリル原産国：中国■缶バッジセット（3個）サイズ：約直径44mm材質：スチール原産国：中国■ポストカードセット（6枚）サイズ：各約H148×W100mm材質：紙原産国：中国■スマホショルダーバッグサイズ：約H170×W120×D25mm持ち手サイズ：最長約1300mm材質：ポリエステル、PVC、PE板原産国：中国■マルチスクエアボックスサイズ：約H240×W350×D270mm材質：ポリエステル、PVC、PE板原産国：中国なるべく早く発送いたします。値引きは考えておりません。即購入OKです。ご検討よろしくお願いいたします。
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