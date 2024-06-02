ENDLICHERI(堂本剛) ポンチョ(レインコート)\u0026ドリンクボトル

ENDRECHERI2019LIVETSUYOSHIDOMOTO堂本剛グッズ２点①ポンチョ(レインコート)②ドリンクボトル2019年ライブ会場にて購入未開封のまま、自宅保管していたものになります。袋、箱ケースにはスリ傷歪み凹み角が潰れたり等ございます。素人の自宅保管ということをご理解の上ご購入下さい。ゆうパックにて発送致します。宅配袋に入れて梱包予定ですが、ポンチョの方は間にドリンクボトルを入れて折り曲げる予定です(ポンチョでドリンクボトルを包む感じになります)ご了承願います。発送までに日にちが掛かる場合がございますのでご了承願います。#ジャニーズ・エンタテイメント#KinKiKidsJohnny_AssociatesENDLICHERI_堂本剛_ドリンクボトル「ENDRECHERITSUYOSHIDOMOTOLIVE2019」追加グッズJohnny_AssociatesENDLICHERI_堂本剛_ドリンクボトル「ENDRECHERITSUYOSHIDOMOTOLIVE2019」追加グッズ#Johnny_AssociatesENDLICHERI_堂本剛_ドリンクボトル「ENDRECHERITSUYOSHIDOMOTOLIVE2019」追加グッズ



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