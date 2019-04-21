桜ミク　2022年弘前さくらまつりポスター

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商品詳細
2022年弘前さくらまつりの桜ミクポスターです。目立った傷はありませんが、店頭に掲示していたため、シワや裏面にシミがあります(写真２枚目参照)。サイズはB2 515×728mm
http://narcologia.ru/goods/cotton807761.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild417452.html
http://narcologia.ru/goods/navigate736630.html
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