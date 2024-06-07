金色のHロゴバックル+オレンジベルト(新品)+ダークブラウンベルト(中古)の3点セットです！ベルトの全長は2点とも105cmおへそまわり85cm時で穴が2つ余裕がある状態のため穴を空ければ75〜95cmまでいけるかと思います。ベルトが金色のため別カラーをご購入いただき装着しても非常に良いかと思います。イニシャル文字がお好きな方やお名前にHが入る方にお勧めです！ダークブラウンベルトは使用しておりました。無料のため不必要の方は付属せずにお送り致します！



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