正規良 ブルガリ コローレ B-zeroロゴ長財布 白×金 ウォレット 小銭入れ

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数年前ブルガリ直営店にて購入しましたBVLGARIブルガリ『コローレB-zeroロゴ長財布』★名作モデルならではの他のブランドとかぶらない優越感！入荷数自体少ない入手困難なモデル☆中央にはブルガリのアイコン「B-zeroリング装飾」繊細で美しいデザインは「一目で誰が見ても違いがわかる高級感！」さりげない小物だからこそ「差が出るセンスとワンランク上の演出☆」意外に見られている小物を最高の物に☆男女兼用でご愛用頂けます「早期終了もありえますのでお早めに」〈カラーホワイト×ゴールド（中ホワイト×ピンク系）〉＜画像にてすべて刻印、シリアルNoアップしております＞＜素材カーフレザー＞＜サイズ約19×10㎝幅約2㎝収納[札入れ2、カードポケット6、パスケース1、フリーポケット3、ファスナーポケット（小銭入れ）1]＞状態良品～美品（小銭入れ未使用!）若干の小傷や使用感、この色特有の目立たない変色、内面に一部汚れはありますが、目立つダメージや破れ等なくレザーのハリ、状態比較的良好★札入れとして使っていましたので小銭入れは未使用です★まだまだご愛用いただけますコンディションです〇【付属品特になし】ご質問等ございましたらお気軽にご連絡くださいませお取引は迅速、丁寧、綺麗な包装を心掛けます。ご安心くださいませ時間帯にもよりますが当日発送を心がけます他にも別モデルのブルガリ財布やカルティエ、ディオールオム、ドルガバ等ブランド品を多数出品中★#説明文画像自己紹介必読願います