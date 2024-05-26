未使用新品！COACH コーチ　リバーシブルF64839バックル回転ベルト

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ご覧いただき、誠にありがとうございます。COACHのお洒落なメンズベルトです！プレゼント、又は自身にご褒美に♪サイズ：全長118cm幅3.6cm（穴5箇所） ※未加工で長さはカット調整可能です。(ウエスト最大約116cm程度まで対応可能)※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦下さい。新品正規品 COACHコーチ メンズ用ベルト状 態：新品・未使用型番 F64839色 写真2枚目シルバー＆ブラック付属品コーチ専用BOXCOACH専用BOX(※若干のキズ、スレ、薄い汚れなどが見受けられる場合がございます。)☆購入場所 こちらの商品は海外のコーチアウトレットにて購入したものです。※こちらは間違いなく新品で購入しておりますが、レザー・金属製品にありがちな多少のスレ、小傷、凹みなど見られる場合があります。※傷、汚れなどある場合はできる限り写真や文章で説明致しますが、見落としもございますので、神経質な方は入札をご遠慮ください。※撮影時の光の加減や、ご覧いただいております環境によりましても実物の色と違って見える場合もあります。#コーチ#COACH#COACHベルト#コーチベルト#結婚式ベルト#プレゼント#誕生日プレゼント#社会人#ビジネス#ビジネス用ベルト#財布#コーチ財布#メンズコーチCOACH#レディースベルト#レディースコーチカラー...ブラック