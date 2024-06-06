超美品）ポールスミス　シルクタイ　Paul Smith ネクタイ ハンドメイド

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ポールスミスののシルクネクタイです。イギリスのシルク使用、ハンドメイドの高級モデルですマルチカラーのポールスミスらしいストライプです。実物は写真よりも光沢感が強く、各色のまとまりがあります。3枚目の写真が一番実物に近い色味で、華やかな雰囲気です。濃紺〜明るい紺のスーツやグレースーツにピッタリです。ビジネスには勿論、肉厚、幅も太めなので、冠婚葬祭（特に結婚式）にピッタリの商品だと思います。数回程度回着用したのみで、保管状態は非常に良いと思います。紺色のネクタイが好きで集めすぎたので、使用頻度の少ないものをお譲りしようと思い出品しています。購入時期は忘れましたが、伊勢丹新宿店にて購入しました。3万円程度だったと記憶しております。ご質問などあればご遠慮なくおっしゃってください。宜しくお願い致します。柄・デザイン···ドットカラー···ブルー ネイビー 紺 濃紺柄・デザイン···無地柄・デザイン···ストライプ