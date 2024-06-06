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美品　ルイヴィトン　モノグラム　三つ折り財布　ディスカバリーコンパクトウォレット
商品番号 R44168785529
商品名

美品　ルイヴィトン　モノグラム　三つ折り財布　ディスカバリーコンパクトウォレット
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 22,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名古屋のルイヴィトン正規店で2021年10月に購入し、ほとんど使用することなく保管していました。欲しい方にお譲りしたいと思います。写真のものが全てです。イニシャルの刻印なし。現在の定価は80,300円になっています。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···三つ折り
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