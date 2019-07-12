京都　祇園祭　蟷螂山　手拭い2種袋付

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商品詳細
2023年京都祇園祭 蟷螂山 手拭い2枚tuperatuperaと限定コラボの手拭いです。紙の袋のシワはご理解ください。京都新聞企画特集(裏表)一枚を折りたたみお付け致します。綿100%日本製水濡れ対策をして発送致します。お値下げご容赦下さい。
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京都：＜祇園祭２０２３＞個性豊か 山鉾授与品：地域ニュース : 読売新聞
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