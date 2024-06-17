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90s ヴィンテージ イタリア製 ACミラン サッカーゲームシャツ ユニフォーム
商品番号 O89405624553
商品名

90s ヴィンテージ イタリア製 ACミラン サッカーゲームシャツ ユニフォーム
ブランド名 アンブロ
特別価格 税込 4,838 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●商品説明ACミラン94~95年優勝時着用モデルイタリア製サッカーゲームシャツユニフォームロット※フォローして頂いた方のみ常識の範囲内で値下げ交渉可能です。フォローした上で希望額をコメントお願いします。●サイズ表示サイズ:L身幅:約56cm着丈:約74cm※素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください●状態首元に少し毛玉有り※クリーニング済み※細かい状態は写真にてご確認ください●その他注意事項喫煙・ペット×※古着ですので購入後の返品は受け付けておりません。ご了承の上ご購入下さいdiasporaskateboardsllbeanEddieBauerエディーバウアーpeateepochminnanocreekcreekangler'sdevicecreekanglersdevicenorollpaletownunslacksエンノイennoy在原みゆ紀柴田ひかり1LDKalwaythminnanosupplyunionnonnativecoverchordcomoliauraleedaiwapier39sszpatagoniallbeanotoemormalbedlamwackwackvoyagewhimsycoflobottverdygirlsdon'tcrywastedyouthpalaceslonchaosfishingclubstussycreativedrugstoresupremeシュプリームサロモンsalomonナイキnikeアディダスadidasアンブロumbrodairikuリックオーエンスrickownsourlegacyバレンシアガBALENCIAGAOAKLEY管理番号No.3806
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