LA ROPA LA TO LIVE AND FLY IN TRUCKERHAT

手作業での刺繍作業などの製造工程が原因で、縫製不良や軽微な汚れございます。不良品などではなく、良品でメーカー品質基準をクリアしております商品ですので、必ず現物画像をご確認の上、ご購入宜しくお願い致します。他にも同型番や※LEX着カラー違いLAとNY色違い※Kemio着NY完全同型と色違い※LilPump|JAY-Z|完全同型と色違いも出品欄に出品中LAROPA(ラロパ)USA発のストリートレーベル著名なアーティスト達を顧客に持つACCSTUDIOが手掛ける\"TheLifeDesignCompany\"。トラッカーキャップ\"NewYorkIsKissingMe\"をA$APRockyが着用で一躍注目を集めPostMalone、LilPump、Gunna、TrippieRedd、TylaYaweh等、HIPHOP界のスター達がこぞって着用し一躍注目を集めるシグネーチャーモデル※ラッパー百足むかで着用完全同型!!頭周り約56cm~約60cm高さ約13cmつば約12cmOFF-WHITEオフホワイトのデザイナー、ヴァージル・アブロー(VirgilAbloh)コーデやFEAROFGOD(フィアオブゴッド)のESSENTIALS(エッセンシャルズ)に最適コーデ、gallerydeptギャラリーデプト再構築デニムパンツやカーゴパンツコーデやjunkmaniaスタイルやNickLenzini創設者HolidayBrand(ホリデーブランド)のnylahatキャップをお持ちの方やJPTHEWAVY、HideyoshiラッパーDeepRiverコーデや47BRAND(フォーティーセブン)のNEWYORKMETSADJUSTABLECAPニューヨークメッツアジャスタブルキャップに物足りない方やCooperstownBallCap(クーパーズタウン)ボールキャップNEWYORKYANKEESニューヨークヤンキースやLHP取扱DANKESCHON人気YouTuber平本蓮やjpthewavyも愛用ブランドやSAINTMICHAEL(セントマイケル)READYMADEコーデにもバッチリ、AIMELEONDORE(エメレオンドレ)キャップ値段届かない方へ



LA ROPA LA TO LIVE AND FLY IN TRUCKER HAT WHITE/BLACK



