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商品詳細
【KTM20thLIMITED】NEWERA®9FORTY™ADJUSTABLEサイズ：ONESIZE（約）56.8cm～60.6cmカラー···ブラック新品未着用です。宜しくお願いします。
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KTM 20th LIMITEDケツメイシNEW ERA® 9FORTY™-
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1月19日～2月13日受注受付 ケツメイシ x NEW ERA - スニーカーハック
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