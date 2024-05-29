north\u0026juddナスカン使用　ロングウォレットチェーン　新品未使用！

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・ブラス製 テーパードS字フック 6.5cm・NORTH\u0026JUDDヴィンテージナスカン・ブラス製 線径4mmツイストチェーン・ブラス製 回転カン全長51cmこちらの商品の燻し加工は時間をかけて仕上げた為に独特な雰囲気、色あいとなっております。金具を洗浄液にてしっかり脱脂を行った後に燻しをいれます。その後フェルト磨きと青バフによる2回の磨きと仕上げの手磨きで時間をかけて仕上げてます。最後に防錆剤につけてコーティングして完成となります。こちらの商品はオリジナルとなります。North\u0026Judd\"1812年コネチカット州にてアルビンノース兄弟により創業。1863年NORTH\u0026JUDDMFG.COに社名を変更し、軍事需要により業績を上げ、1878年よりトレードマークであるアンカースタンプを使い始めました。古くから衣料品等に使用するハードウェアーとしてVINTAGEファンにも愛され、デッドストックは大変貴重なものとなっております。大変貴重なブラス製パーツです。もう生産されていません。この形のパーツを日本では見た事ないです。縦5cm!このパーツをエンド部分に採用しました。即日発送商品となります。写真10枚目はその他の在庫ある商品となります。別ページより出品いたしております。是非ご覧になってみてください。ギャングスタービルアイアンハートフラッドヘッドバンソントロフィーネイバーフッドテンダーロインGLADHANDWTAPSRATSCOOTIECHALLENGERリアルマッコイトイズマッコイワコマリアBUCO