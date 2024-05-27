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y2k archive EVANGELION 01 tee
商品番号 M57953564299
商品名

y2k archive EVANGELION 01 tee
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 5,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【フォロー割引】現在こちらのアカウントのフォローしてくださった皆様へ全品10%OFFさせて頂いております。購入の際は是非フォローの方をよろしくお願い致します。【商品説明】めっちゃクールなy2kビンテージたくさん入荷致しました！！最後！今回のスペシャルビンテージ！！エヴァとビームスのコラボtシャツ！！！めちゃくちゃかっこいい！！初号期のプリントに、背面にはシンジのセリフ『逃げちゃ駄目だ、逃げちゃ駄目だ、、、』が英文でプリントされている贅沢すぎるこちらの１着！Mサイズはかなり希少で滅多に出回りません！状態も目立ったダメージはありません！男女問わずおすすめです！エヴァファンの方も是非^^【サイズ】身幅　50着丈　68裄丈　32※平置きでの寸法となります。多少の誤差はご了承くださいませ。※全てcm単位になっております。【検索タグ】faithtokyofaithtokyovintage古着y2kmcblingBershkaZARAUNIFユニフdollkill水原希子アルバローザ韓国ハードロックundercoverアニメTアンダーカバーヒステリックグラマーhystericglamorラフォーレ海外インポートplayboyプレイボーイギャルサブカル香椎かてぃ00s2000sゴスロリarchiveアーカイブ裏原個性的ストリートHarley-Davidsonハーレーダビットソンxgirlビジューラインストーンエヴァンゲリオンパンク80s希少ムービーT90s下北系USASTUSSYpatagoniaノースフェイスラルフローレンギャルソンヨウジヤマモトグランジグランジファッションフェアリーグランジロックロック古着バンドT
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