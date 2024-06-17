Nike × AMBUSH ゲームシャツ

2ヶ月前程にブランド古着屋にてタグの着いている状態の新品で購入しました。2.3回着用しましたが、以来あまり機会が無くなったので出品致します。Mサイズでだいたいの方はピッタリで着用できると思います（当方175cmで少し丈長めでした）ユニフォーム感はモードなテイストでかっこいいコラボレーションでもあるのでオススメです、是非いかがでしょうか柄・デザイン···プリント（ロゴなど）



8/4発売｜AMBUSH × Nike Apparel collection｜抽選/販売/定価情報 ...



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ナイキとアンブッシュ®が最新コラボコレクションを発表 | Hypebeast.JP



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