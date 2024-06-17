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Nike × AMBUSH ゲームシャツ
商品番号 W80780341884
商品名

Nike × AMBUSH ゲームシャツ
ブランド名 アンブッシュ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2ヶ月前程にブランド古着屋にてタグの着いている状態の新品で購入しました。2.3回着用しましたが、以来あまり機会が無くなったので出品致します。Mサイズでだいたいの方はピッタリで着用できると思います（当方175cmで少し丈長めでした）ユニフォーム感はモードなテイストでかっこいいコラボレーションでもあるのでオススメです、是非いかがでしょうか柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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