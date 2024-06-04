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ポケモンカード151 ar 全種 18種 コンプリート
商品番号 Y77701379513
商品名

ポケモンカード151 ar 全種 18種 コンプリート
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 3,119 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードゲーム151AR18枚　コンプリートセットフシギダネ　166/165フシギソウ　167/165ヒトカゲ　　168/165リザード　　169/165ゼニガメ　　170/165カメール　　171/165キャタピー　172/165ピカチュウ　173/165ニドキング　174/165コダック175/165ニョロゾ　　176/165ゴーリキー　177/165モンジャラ　178/165バリヤード　179/165オムナイト　180/165カビゴン　　181/165ハクリュー　182/165ミュウツー　183/165合計　18枚排出時にすぐにスリーブ入れて保管していました。状態はあくまでも主観になりますので、プレイ用としてお考えください。完品を求めている方、極度に神経質な方、不安のある方は購入を控えて下さい。初期キズ等の見落としがあるかもしれませんのでご了承ください。購入の際は画像をよく見てから購入して下さい。また、すり替え防止の為、返品は不可になります。商品発送は折れ・濡れ対策をして発送します。
http://narcologia.ru/goods/Adder19775.html
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