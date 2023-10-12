a934 ヴェルサーチ ネクタイ ゴールド×ネイビー メデューサ メンズ 紺

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【ブランド名】※真贋済みの正規品です。 ヴェルサーチ【サイズ】 剣先幅 10cm【状態】画像5にあります様にやや痛みがあります。その他特筆すべきダメージはございません。自宅保管品、中古品をご理解の上、写真をよくご確認の上ご購入下さい。【同梱品】写真に写っている物が全てです。（ディスプレイ用の機材を除く）※ご注意（必ずお読み下さい）中古品です。ひとつひとつ状態を確認し、説明が必要であることに関してはできる限り丁寧に明記しておりますが、状態に関する判断、表現とも個人差があり、必ずしもお客様の受け取り方と一致するとは限りません。評価、ランクで状態を表すのでは無く、全て写真でご判断して頂いております。（写真は全て補正無しでできる限り、現物に近くしております。）中古品の為、写っていない部分にも多少の汚れ、キズ、スレ等がある場合があるかも知れません、完全品をお求めの方はご購入をご遠慮下さい。