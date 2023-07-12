最終値下★ザ・マックショウ／革ベルト★ロカローラー★ラリー・黒★MACKSHOW

ザ・マックショウの黒い本革ベルトです。比較的綺麗ですがベルト端のチョンガリ部にダメージがあります。革部本体全長約103.5cm各穴センター位置約74、77、80、83、86、89cmです。バックルは交換出来ないやつです。中古品に理解とマックショウを愛する方のみご購入をご検討願います。※4枚目の写真は採寸説明画像ですコチラの出品物は黒いベルトのみになります。



最終値下げ☆ザ・マックショウ／ロカローラー・ウォレット☆ラリー・革 ...



一番の贈り物 最終値下☆ザ・マックショウ／革ベルト☆ロカローラー ...



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