システム手帳　A5サイズ ｜ヒラタインダー｜ビタミンカラー｜オレンジ

★あたぼうスライド手帳システム手帳★HIRATAINDER（ヒラタインダー）★A5サイズ★定価8,000円◎常に最新2週間の予定をひと目で確認できるという画期的なスライド手帳です◎平たく開くことができるので、書きやすい◎A5サイズなので、しっかり予定を書き込め、デスク手帳としても買いやすい◎リフィルは、株式会社あたぼうステーショナリー様から購入可能ですhttps://www.atasta.biz/※※保管中のリフィルをお付けします。画像からご確認ください★A5-6穴（内径15mm、外径18mm）重量：188g★サイズ：（開いたとき）横380×縦2400×奥行2mm（閉じたとき）横183×縦2400×奥行20mm★素材：表・リサイクルレザー（ドイツ製）／裏・合皮★外箱なし★特筆すべき傷はございませんが、金具の当たっていた部分などに凹みはございます（画像2枚目）★こちらでほぼ新品を購入後、使用しておりませんが、中古品になりますので、完品を希望される方には不向きかと思われます★必ず画像をご確認の上、ご了承いただける場合のみ購入をご検討ください★発送材は、リサイクル品の場合がございます。ご了承ください



2023年最新】HIRATAINDERの人気アイテム - メルカリ



あたぼう スライド手帳 システム手帳 HIRATAINDER Neo A5 橙 HT-0007



驚くほど平たくなるから書きやすい、見やすい「HIRATAINDER（システム ...



A5サイズ 6穴 マイシステムバインダー(システム手帳バインダー)【sオレンジ】 HS58940 s



A5サイズ 6穴 マイシステムバインダー(システム手帳バインダー)【sオレンジ】 HS58940 s



驚くほど平たくなるから書きやすい、見やすい「HIRATAINDER（システム ...



A5システム手帳バインダー - スライド手帳はシステム手帳に新たな価値 ...



あたぼう スライド手帳 システム手帳 HIRATAINDER Neo A5 橙 HT-0007



A5サイズ 6穴 マイシステムバインダー(システム手帳バインダー)【sオレンジ】 HS58940 s



システム手帳 オレンジの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com



Amazon.co.jp: A5サイズ 6穴 マイシステムバインダー(システム手帳 ...



日本能率協会Ａ５サイズ徳用リーフA5-45122:システム手帳



システム手帳 オレンジの人気商品・通販・価格比較 - 価格.com



驚くほど平たくなるから書きやすい、見やすい「HIRATAINDER（システム ...



A5サイズ 6穴 マイシステムバインダー(システム手帳バインダー)【sオレンジ】 HS58940 s