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59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ネイビー
商品番号 J34232936154
商品名

59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ネイビー
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。
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