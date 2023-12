59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ネイビー | eclipseseal.com 59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ネイビー | eclipseseal.com



メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。