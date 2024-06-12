59FIFTY FEAR OF GOD ESSENTIALS Fロゴ ネイビー

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商品詳細
メジャーリーガー、ジェリー・マニエルを父親に持つデザイナー、ジェリー・ロレンゾが2012年にロサンゼルスでスタートさせたブランドFEAROFGOD。そのディフュージョンラインFEAROFGODESSENTIALSとのコラボレーションモデル。フロントにFEAROFGODのロゴ、レフトサイドにはニューエラのオールドロゴが入ります。内部のスウェットバンドにはニューエラのヴィンテージラベルとFEAROFGODESSENTIALSのラベルが付きます。
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