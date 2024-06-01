ポロラルフローレン　レザーベルト　ナチュラル　カジュアルベルト　ヌメ革調

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商品詳細
ポロラルフローレンのメンズベルトです。ナチュラルカラーなので合わせやすいカジュアルベルトです。ブラスバックルも味があって良い雰囲気です。未使用ですが革の特性上長期保管の為無傷とは言えませんので未使用とは記載はしておりません。ラルフローレンがお好きなヴィンテージにご理解ある方に。ベルト長さ 約97センチ ベルト中央穴まで 約84センチベルト巾 約3センチ素材···本革素材···本革カラー···ベージュ
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