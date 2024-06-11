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YARNZ　ストール　エリザベス女王
商品番号 M98785991031
商品名

YARNZ　ストール　エリザベス女王
ブランド名 ヤンズ
特別価格 税込 1,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エリザベス女王の顔が転写された、なかなか派手なストールになります。購入時期は覚えてませんが、都内のセレクトショップで購入しました。サイズ:125cmx120cmカラー...レッド素材...ウール
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