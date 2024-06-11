YARNZ　ストール　エリザベス女王

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商品詳細
エリザベス女王の顔が転写された、なかなか派手なストールになります。購入時期は覚えてませんが、都内のセレクトショップで購入しました。サイズ:125cmx120cmカラー...レッド素材...ウール
http://narcologia.ru/goods/contemplate83777.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation612721.html
http://narcologia.ru/goods/traverse413726.html
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